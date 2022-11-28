В Екатеринбурге осудили мать за убийство новорожденного ребенка

Жительница Екатеринбурга скрывала беременность, а после родов убила новорожденного. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

К двум годам ограничения свободы приговорена Октябрьским районным судом Екатеринбурга местная жительница за убийство своего новорожденного сына.

Местная жительница 1989 года рождения обвинялась по ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"), сообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.

Как установило следствие, свою беременность обвиняемая скрывала и не вставала на учет в клинику. Малыша женщина родила в августе 2021 года самостоятельно у себя дома.

"Указанная гражданка на момент происшествия проживала совместно с супругом, 1980 года рождения, который работает слесарем, и двумя малолетними детьми, 2014 и 2011 годов рождения. Женщина, поняв, что беременна, на учет не встала, так как не хотела оставлять ребенка, а аборт делать было поздно, при этом мужу она ничего не сообщила. 4 августа у нее заболел живот, она пошла в туалетную комнату и самостоятельно родила живого малыша. Затем горе-мать перерезала пуповину и убила ребенка", — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Как установила экспертиза, новорожденный мальчик умер от асфиксии.

"Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы (в том числе судебно-медицинская и судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигурантки, согласно заключению которой женщина признана вменяемой). Вину в совершенном преступлении женщина признала, подтвердив свои показания в ходе их проверки на месте", — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Суд при вынесении приговора учел смягчающие обстоятельства. У женщины есть двое несовершеннолетних детей.

Напомним, в Алапаевске двое подростков избили и подожгли пенсионерку.