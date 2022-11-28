Руководителя обвинили в совершении бескорыстного преступления

Руководитель, который пренебрегает формальностями ради интересов дела, может оказаться на скамье подсудимых. Фото: Алексей Кунилов

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга завершил рассмотрение уголовного дела бывшего директора центра детско-юношеских клубов «Созвездие» Светланы СЛЕПУХИНОЙ. Она признана виновной в совершении преступления из «личной заинтересованности». В конце декабря 2018 года Светлана подписала акт о приемке ремонтных работ в здании одного из клубов, которые были проведены несколькими месяцами позже. В условиях, когда деньги на нужды бюджетных учреждений выделяются под конец года, такая практика является распространенной, говорят эксперты.

Простая фабула

Как ранее писала «ОГ» (смотрите №137 от 30.07.2021 г.– Прим. ред.), Светлана Слепухина возглавила центр в 2017 году. Учреждение является муниципальным, финансируется из городского бюджета, поэтому все траты согласовываются и контролируются учредителем – комитетом по молодежной политике горадминистрации.

– В ноябре 2018 года мне позвонили из комитета и сообщили, что у нас образовалась экономия средств, и мы можем их израсходовать на свои нужды, – рассказывает Светлана. – Это оказалось очень кстати. Все здания, где размещаются наши клубы, «возрастные», нуждаются в серьезном ремонте. И в тот момент я ухватилась за возможность привести в порядок хотя бы одно из них. Выбрали клуб «Атлант» на улице Стачек, который несколько раз топило. Отремонтировали.

И все бы хорошо, если бы не одно «но». Прежде чем приступить к ремонту, надо было составить смету работ, согласовать ее в контрольно-ревизионном управлении администрации Екатеринбурга, найти подрядчика и заключить с ним договор. Все это заняло немало времени. И когда все процедуры были завершены, до конца года оставалось меньше двух недель.

– Понятно, что за такой срок со всеми работами было не управиться, – говорит Светлана Слепухина. – Если бы мы не отчитались за них до 31 декабря, деньги бы пропали. Но и отказываться от ремонта не хотелось. 20 декабря 2018 года руководитель центра подписала акт и справку о выполнении ремонтных работ в клубе «Атлант» в полном объеме. Документы поступили учредителю, и 27 декабря тот перечислил подрядчику 286 тысяч 256 рублей 20 копеек. Сам ремонт был произведен позже – в январе-феврале следующего года.

– Светлана Слепухина сделала то, что делали, делают и будут делать многие руководители, которых постоянно повторяющаяся практика выделения средств на решение насущных вопросов под самый конец года ставит перед дилеммой: либо исхитриться и освоить их, либо вернуть, – говорит консультант финансово-юридической компании в Екатеринбурге Олег Покрасов. – Так было в эпоху социалистической экономики, так, к сожалению, осталось и в эпоху рыночной. Особенно это касается бюджетных учреждений. Руководители буквально опутаны инструкциями, не могут шагу ступить, что-то не нарушив. Вышестоящее начальство это понимает и по возможности старается закрывать глаза на подобные ситуации – конечно, если за ними не просматривается присвоения средств.

Методом подбора

Светлане Слепухиной не повезло. Нашлись люди, которые начали писать жалобы в различные инстанции, ставя ситуацию с ремонтом в «Атланте» ей в вину. В «Созвездии» одна за другой прошли проверки, но никаких серьезных нарушений выявлено не было. Однако настойчивость проявила региональная общественная организация «Антикоррупционный комитет». После ее обращений в правоохранительные органы к проверкам подключились сотрудники отдела борьбы с экономическими преступлениями. Но и они криминала в действиях Светланы Слепухиной долгое время не находили. Управление МВД России по Екатеринбургу трижды выносило постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако прокуратура Орджоникидзевского района раз за разом добивалась их отмены.

В конце концов в августе 2020 года уголовное дело все-таки было возбуждено – по ч.1 ст.285 Уголовного кодекса РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») – и передано в Орджоникидзевский райотдел следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области. Поначалу оно было безфигурантным – его возбудили «в отношении неизвестных лиц, действующих из корыстной заинтересованности». Однако еще одно уголовное дело в ноябре 2020 года возбудили уже в отношении Светланы Слепухиной, по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения»). И позже объединили с первым.

Спустя полгода обвинение в мошенничестве со Светланы Слепухиной было снято «в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления». Отпало и обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, так как «следствием не установлено, что Слепухина С.И. действовала вопреки интересам службы».

Но это был еще не конец истории: следователь вменил Светлане Слепухиной ч.1 ст.292 УК РФ – («Служебный подлог»). Уголовное наказание по этой статье назначается, как правило, если подлог совершен из корыстной или иной заинтересованности. В случае с директором «Созвездия», как установило следствие, корысть отсутствовала, все выделенные деньги были потрачены на ремонт клуба. Но оставался пункт с «иной заинтересованностью». По мнению обвинения, полное и своевременное освоение руководителем учреждения образовавшейся экономии средств является одним из критериев эффективной работы руководителя. И Светлана Слепухина боялась, что ее неспособность до конца года, то есть за неделю, сделать ремонт в клубе подорвет мнение о ней учредителя.

– На одном из допросов следователь мне заявил: «Вы боялись, что если вернете деньги, вас сочтут неэффективным руководителем. А так вы пошли на повышение». Видимо, в этом, по его мнению, и состояла моя заинтересованность, – вспоминает Светлана Слепухина. – Но я объяснила, что в комитет молодежной политики администрации Екатеринбурга меня пригласили в 2019 году не за то, что я сделала ремонт в клубе, а за умение организовать досуг подростков, за интересные идеи и проекты.

В беседе с журналистом «ОГ» многие сотрудники «Созвездия» отмечали, что Светлана Слепухина запомнилась им как человек талантливый, целеустремленный, умеющий мыслить на перспективу. Рассказывали, что при ней появилось много новых кружков и секций для детей, проводилось обучение педагогов. И сожалели о ее уходе.

Жалобы, по их мнению, были связаны с недовольством принятыми по инициативе Светланы новациями в работе «Созвездия». Например, новой, прозрачной системой учета, позволяющей видеть, сколько на самом деле детей у того или иного педагога занимается. Это позволило ликвидировать приписки, благодаря которым некоторые преподаватели получали необоснованно завышенную зарплату. Прикрыла руководитель и организованные до нее при детских клубах сауну для взрослых и платную парковку.

Приговор в силу не вступил

Стоит отметить, что следователи не раз выражали готовность закрыть уголовное дело. Но при условии, что Светлана Слепухина признает свою вину.

– Особенно настойчиво мне это стали предлагать, когда истекли сроки уголовной ответственности за преступление, которое мне пытались вменить, – рассказывает она. – Я на это не согласилась, так как знала, что ничего преступного не сделала. И надеялась, что суд объективно во всем разберется.

Судебный процесс в Орджоникидзевском районном суде продлился больше года. Потерпевшей стороной выступала администрация Екатеринбурга. Однако ее представитель – главный специалист правового департамента Роман Патрушев – на судебном заседании заявил, что вопрос о причинении ущерба оставляет на усмотрение суда. Он также добавил, что, по имеющимся у него сведениям, Счетная палата города Екатеринбурга проверяла деятельность «Созвездия» и ущерба не выявила.

Однако суд все же признал Светлану Слепухину виновной в служебном подлоге, совершенном из иной личной заинтересованности. В качестве наказания ей назначили штраф в 10 тысяч рублей. Впрочем, от наказания ее освободили по причине истечения срока давности.

Приговор в законную силу пока не вступил. Светлана Слепухина не теряет надежды отстоять свою невиновность в вышестоящей инстанции – Свердловском областном суде. Правда, полноценную апелляционную жалобу подать пока не удалось – суд до сих пор не выдал осужденной протоколы заседаний.

Торжествует обвинительный уклон Владимир СМИРНОВ, доцент кафедры судебной деятельности и уголовного процесса Уральского государственного юридического университета, заслуженный юрист Российской Федерации: – В своей практике мне нередко приходилось сталкиваться с подобными ситуациями. Случается, что наша правоохранительная система тратит время, силы, государственные деньги на расследование мелких, малозначительных нарушений закона. В деле Светланы Слепухиной изначально речь шла о 286 тысячах рублей. Проверки показали, что эти деньги были потрачены на ремонт. То есть ни присвоения, ни корысти нет. Можно было ограничиться дисциплинарной ответственностью. Нарушены, на мой взгляд, и разумные сроки расследования и судопроизводства. Почти четыре года полиция, следствие, прокуратура и суд потратили на то, чтобы выявить в действиях руководителя не хищения, не взятку, а расплывчатую «иную личную заинтересованность». Нужно помнить, что цели и задачи уголовного судопроизводства состоят не только в том, чтобы защитить права и законные интересы пострадавших от преступления, но и в том, чтобы защитить личность от незаконного и необоснованного обвинения. В случае Светланы Слепухиной потерпевших нет – руководитель не только сэкономила бюджетные деньги, но и потратила их на ремонт детского клуба. По-хорошему, ее поблагодарить следовало, а не наказывать. Именно такого рода уголовные дела и приговоры вызывают в обществе разговоры о несправедливости правосудия.