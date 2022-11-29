В Первоуральске закладчицу наркотиков приговорили к 10 годам колонии

В результате обыска, в том числе в арендованной преступницей квартире, правоохранительные органы изъяли 1,3 кг наркотиков. Фото: Алексей Кунилов

Первоуральский городской суд вынес приговор в отношении местной жительницы 1986 года рождения, которая состояла в преступной группировке и выполняла функции курьера-закладчика наркотиков. Она отправится в колонию общего режима на 10 лет.

По версии следствия, неизвестный организатор собрал преступную группировку весной 2022 года. В ее состав вошла осужденная и несколько других неустановленных лиц.

В период с мая по июль группировка торговала наркотиками через интернет-магазин, деньги от покупателей преступники получали через электронный платежный сервис. Осужденная занималась распространением наркотиков: она забирала из тайников партии запрещенных веществ, расфасовывала их по сверткам, а затем делала закладки. 18 июля 2022 года женщина спрятала 25 свертков с наркотиками общей массой около 243 граммов в тайники на территории Екатеринбурга. После этого она передала координаты местонахождения закладок сообщнику.

На следующий день женщину задержали вблизи коллективного сада Первоуральска. В результате обыска, в том числе в арендованной преступницей квартире, правоохранительные органы изъяли 1,3 кг наркотиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Первоуральский городской суд признал женщину виновной в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств через интернет группой лиц по предварительному сговору в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Закладчице назначили 10 лет колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.