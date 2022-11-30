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Общество / Суды и криминал
30 ноября 2022, 11:05

Пенсионерка отсудила у екатеринбургских коммунальщиков компенсацию за падение на скользком тротуаре

  Валерия Белякова
Падение

Пенсионерка сломала руку после падения на скользком тротуаре. Фото: Павел Ворожцов

69-летняя жительница Екатеринбурга отсудила у коммунальщиков 70 тысяч рублей за сломанную руку. Пожилая женщина упала на скользком тротуаре, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Инцидент произошел 1 декабря 2021 года у перекрестка улиц Бородина и Грибоедова. Женщина поскользнулась и в результате падения сломала руку. После того как жительница выздоровела, она обратилась в районный суд Екатеринбурга с иском к МБУ "Чкаловское ДЭУ". Пенсионерка потребовала взыскать с коммунальщиков компенсацию морального вреда и убытки.

Ответчики не согласились с предъявленными требованиями. В суде они сообщили, что травмировалась пожилая женщина на работе за день до падения, а выступившие на заседании свидетели являются ее родственниками.

В итоге иск был удовлетворен частично. Суд постановил взыскать 70 тысяч рублей в пользу пострадавшей. Решение районного суда стороны не устроило. Они подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. После их рассмотрения судебная коллегия по гражданским делам оставила в силе решение суда первой инстанции.

Ранее "Областная газета" рассказывала о жительнице Екатеринбурга, которая получила травму, упав на крыльце магазина.

Областная газета Свердловской области

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