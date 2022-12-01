Двух жителей Екатеринбурга будут судить за похищение 4,2 млн рублей у доверчивых граждан

На счету у задержанных граждан 15 эпизодов противоправной деятельности. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В уральской столице предстанут перед судом двое местных жителей, которые участвовали в мошеннической схеме "родственник попал в ДТП". В общей сложности они похитили у пожилых людей около 4,2 млн рублей.

Летом 2022 года в Екатеринбурге была зафиксирована серия мошенничеств, совершенных по схожей схеме: аферисты звонят пожилым людям, представляются сотрудниками полиции или Следственного комитета и рассказывают пенсионерам о том, что их дети или внуки якобы устроили аварию, за которую им грозит серьезный срок. Чтобы избежать наказания, злоумышленники предлагают передать "доверенному лицу" большую сумму денег — как правило, около 1 млн рублей. Спустя некоторое время к пенсионеру приходит курьер и забирает наличные.

Такой схемой аферисты на Среднем Урале пользуются уже давно. Например, 6 июля у 85-летней пенсионерки, проживающей на улице Луначарского, были похищены 800 тыс. рублей, а уже на следующий день жертвой мошенников стала 84-летняя женщина на улице Куйбышева, которая отдала злоумышленникам 300 тыс. рублей.

В результате кропотливой работы полицейским удалось установить личности и задержать курьеров, забиравших деньги у пожилых людей, — оба преступника сознались и раскаялись в содеянном. Нелегальную подработку им предложили через соцсети некие "работодатели".

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, на счету у задержанных граждан 15 эпизодов противоправной деятельности, в том числе и в других городах Свердловской области: в Березовском, Первоуральске, Ревде и Верхней Пышме.

Задержанные обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обоим грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.