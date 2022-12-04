Темы дня

Общество / Суды и криминал
4 декабря 2022, 15:50

В Екатеринбурге на 10,5 лет осудили мужчину за незаконный оборот наркотиков

суд

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Алексей Кунилов

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Владимира Сурина. Мужчина был причастен к незаконному обороту наркотических средств.

В составе преступной группы Сурин получал информацию о тайниках с расфасованными наркотиками. Далее перепрятывал их и через интернет сообщал о новом местоположении для последующего сбыта потенциальным покупателям.

В сентябре злоумышленник на одной из станций в Железнодорожном районе забрал упаковку, внутри которой находилось 14 свертков с мефедроном. Позже на улице Строителей он организовал два тайника, тогда же был задержан. У Сурина изъяли 12 свертков с наркотиками.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Ему назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении участников преступной группы выделено в отдельное производство, уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.12.2022, 17:47 / Общество
В России популяризаторов науки поддержат грантами
04.12.2022, 16:42 / Общество
ГИБДД Екатеринбурга обратилась к водителям из-за снегопада
04.12.2022, 15:50 / Общество
В Екатеринбурге на 10,5 лет осудили мужчину за незаконный оборот наркотиков
04.12.2022, 14:34 / Общество
В Свердловской области за сутки выявили 312 случаев ковида
04.12.2022, 14:00 / Общество
На Среднем Урале набирают инструкторов в Центр патриотического воспитания