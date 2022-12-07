Полицейские Екатеринбурга задержали пьяного работника автосервиса, который угнал грузовик

Мужчина пояснил полицейским, что он работает в автосервисе, а машину взял без разрешения, чтобы добраться домой. Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель грузового автомобиля DAF устроил ночную погоню с полицейскими. После остановки грузовика выяснилось, что водитель был пьян, а машину он угнал.

Как сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу, на улице 2-й Новосибирской сотрудники ДПС увидели грузовик DAF, который вилял на дороге и стартовал на светофорах с пробуксовкой. Полицейские предприняли попытку остановить транспорт для проверки документов у водителя, однако мужчина проигнорировал требование стражей правопорядка. Несколько экипажей ДПС начали преследование грузовика и смогли остановить нарушителя на улице Рябинина.

За рулем автомобиля находился 37-летний пьяный местный житель без прав. Результаты медосвидетельствования показали у водителя 0,614 промилле. Мужчина пояснил полицейским, что он работает в автосервисе, а машину взял без разрешения, чтобы добраться домой. Водительских прав у него никогда не было.

Установлено, что несколько месяцев назад угонщик уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Мужчину доставили в отдел полиции № 8 для дальнейшего процессуального решения.

Правонарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством без водительских прав), по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции), по ч. ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие страхового полиса), а также по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины за повторную езду в состоянии опьянения.