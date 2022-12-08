Суд в Екатеринбурге рассмотрел коллективный иск по отмененному концерту Макса Барских

Суд удовлетворил требования частично. Фото: Алексей Кунилов

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел коллективный иск, поданный свердловским Управлением Роспотребнадзора, о защите прав потребителей по отмененному концерту Макса Барских. Суд обязал организатора мероприятия вернуть покупателям деньги за билеты, выплатить компенсацию морального вреда, а также штрафы за отказ добровольно удовлетворять заявленные требования.

В Роспотребнадзор весной 2022 года поступали многочисленные жалобы об отказе возвращать деньги за несостоявшийся концерт Макса Барских (организатор — ООО "Ладошки Шоу"). Мероприятие изначально должно было пройти 23 сентября 2020 года, однако из-за угрозы распространения коронавируса и введения режима повышенной готовности концерт перенесли на 4 мая 2021 года. Затем выступление артиста перенесли на 18 сентября, а после — на 16 апреля 2022 года, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Весной нынешнего года концерт так и не состоялся, а в СМИ появились публикации о том, что Макс Барских прекращает выступать в России. Покупатели билетов начали отказываться от посещения концерта, однако организаторы добровольно вернули деньги не всем.

В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Свердловской области инициировало сбор заявлений потребителей, чьи права были нарушены — специалисты получили 36 заявлений. В день рассмотрения дела в суде от своих заявлений отказались 12 человек, так как организатор вернул им деньги. Еще 18 человек отказались от возврата денег за билеты через суд, оставив при этом требование о компенсации морального вреда. Остальные 6 человек продолжали настаивать на возмещении средств в полном объеме — от 2,5 тыс. до 7,5 тыс. рублей за билеты и компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил требования частично. Организатора обязали вернуть деньги за билеты в полном объеме, однако сумма компенсации морального вреда была снижена с заявленных 5 тыс. рублей до 300 рублей. Также в пользу пострадавших потребителей пойдут штрафы за отказ удовлетворения заявленных требований в добровольном порядке. Решение суда еще не вступило в законную силу.