Инкассатор из Шали похищал из банкоматов неучтенные купюры

Сотрудник службы инкассации похитили 97 тысяч рублей. Фото: Владимир Мартьянов

Шалинский районный суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудника службы инкассации. Мужчина обвиняется в хищении средств из банкоматов, которые он обслуживал, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, подозреваемый с января по июль 2022 года похитил 97 тысяч рублей из банкоматов, находящихся в разных городах Свердловской области. В аппаратах инкассатор менял кассеты с наличными деньгами. Купюры, не попавшие внутрь закрытых контейнеров, он забирал себе.

В общей сложности сотрудник инкассации похитил средства из 10 банкоматов. Каждый раз он брал от 5 до 25 тысяч рублей.

По данным прокуратуры, мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения). Как пояснил обвиняемый, похищать деньги он стал из-за нужды. У него есть непогашенные кредиты и штраф за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии.

Напомним, в Свердловской области перед судом предстанут два жителя, которые вымогали деньги у доверчивых граждан по схеме "родственник попал в ДТП".