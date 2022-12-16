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Общество / Суды и криминал
16 декабря 2022, 10:57

В Екатеринбурге оштрафовали туроператора, отказавшего в авиаперевозке пассажиру с тремя детьми

деньги

Туроператору придется заплатить почти 400 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская транспортная прокуратура защитила права юных авиапассажиров. Туроператор заплатит 390 тысяч рублей, в том числе штраф.

По данным пресс-службы ведомства, этим летом туроператор ООО "Регион Туризм" не исполнил договор о чартерной воздушной перевозке по маршруту Екатеринбург — Актау. Из-за замены самолета пассажиру с тремя детьми, один из которых инвалид, не хватило места. Им было отказано в перелете.

Прокуратура обратилась в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. В итоге туроператору назначено выплатить компенсацию морального вреда в размере 260 тыс. рублей и штраф за неудовлетворение требований в досудебном порядке в размере 130 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Областная газета Свердловской области

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