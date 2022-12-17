В Екатеринбурге вынесен приговор организатору нарколаборатории

Организатор нарколаборатории в Екатеринбурге приговорен к 13 годам лишения свободы. Фото: Алексей Кунилов

К 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен Кировским районным судом Екатеринбурга организатор нарколаборатории. Мужчина признан виновным в незаконном производстве и покушении на сбыт наркотических средств в составе организованной группы, сообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.

По данным гособвинения, участники ОПГ создали нарколабораторию по изготовлению запрещенных веществ в конце 2019 года. Для этого они оборудовали подвал жилого дома по ул. Комсомольская/Технологическая в Екатеринбурге. В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов обнаружили в помещении специальное оборудование, различные емкости с веществами, вытяжки, канистры, электроплиту, компрессор, электронные весы, противогазы и респираторы.

Несмотря на имеющиеся доказательства, задержанный организатор не признавал вину в преступлениях. Однако в суде стороне гособвинения удалось доказать причастность подозреваемого к производству наркотических веществ с целью их дальнейшего сбыта.

Напомним, ранее в Свердловской области следователями была пресечена деятельность еще одной нарколаборатории, которой руководил осужденный из невьянской колонии.