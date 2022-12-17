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Общество / Суды и криминал
17 декабря 2022, 18:12

Жительница Качканара осуждена за использование поддельного водительского удостоверения

  Валерия Белякова
Фемида

Осужденная купила поддельное водительское удостоверение в сентябре 2021 года. Фото: Владимир Мартьянов

Качканарский городской суд вынес приговор в отношении местной жительницы. Женщина обвинялась по ч. 3 ст. 327 УК РФ в хранении и использовании заведомо поддельного удостоверения. 

Как сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, жительница Качканара купила липовое водительское удостоверение в сентябре 2021 года.

Попалась с поддельным документом автомобилистка спустя год. 20 сентября 2022 года в Качканаре ее остановили сотрудники ГИБДД. Женщина находилась за рулем "Нива Шевроле". Инспектору она предъявила удостоверение. При его осмотре сотрудник ГИБДД усомнился в подлинности документа. При проверке по базе данных выяснилось, что удостоверение с таким номером выдано другому человеку. Фальшивку у женщины изъяли и направили на экспертизу, где подтвердили, что документ был изготовлен не по технологии Гознака.

Качканарский городской суд приговорил обвиняемую к 6 месяцам ограничения свободы. Также осужденной запрещено выезжать за пределы города и менять место жительства.

Напомним, в Екатеринбурге сотрудники полиции задержали нетрезвого работника автосервиса, который угнал грузовик.  

Областная газета Свердловской области

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