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20 декабря 2022, 15:52

В Кольцово таможенники задержали мужчину с 4 тысячами сим-карт

сим-карты

При досмотре таможенники обнаружили 20 картонных коробок с сим-картами общим весом более 20 килограммов. Фото: пресс-служба УТУ

Сотрудники таможни аэропорта Кольцово обнаружили у одного из пассажиров багаж с 4 тысячами сим-карт российских мобильных операторов. Мужчина пытался увезти их на родину в Узбекистан.

У пассажира рейса Екатеринбург – Ташкент была с собой сумка, в которой таможенники при досмотре обнаружили 20 картонных коробок с сим-картами общим весом свыше 20 килограммов.

Мужчина рассказал, что везет товар по просьбе знакомого и планирует передать сумку другу в аэропорту Ташкента. Нарушитель не был знаком с таможенными правилами, поэтому декларацию на товар он не заполнял, пояснили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Сим-карты были изъяты. В отношении мужчины возбудили административное дело по факту недекларирования товаров.

Областная газета Свердловской области

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В Кольцово таможенники задержали мужчину с 4 тысячами сим-карт