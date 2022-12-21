В Талице вынесли приговор матери за смертельное ДТП с младенцем

Осужденная села за руль в нетрезвом состоянии. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Талицкий районный суд приговорил к 8 годам лишения свободы местную жительницу, по вине которой в дорожной аварии погиб ее грудной ребенок, подруга и еще одна женщина получила серьезные травмы. Виновница ДТП села за руль в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

"Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человеку и смерть двух лиц)", — уточнили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре пояснили, что осужденная в ночь с 21 на 22 марта отдыхала в компании своих друзей, употребляя спиртное. Утром она вместе с подругой решила поехать в больницу со своим месячным сыном. Женщина еще находилась в состоянии опьянения, несмотря на это, она села за руль своей машины Renault Sandero.

"При управлении автомобилем подсудимая, помимо того, что находилась за рулем в состоянии опьянения, превысила максимально допустимую скорость на данном участке дороги, не учла сложной дорожной обстановки (наличие снегопада и мокрое дорожное покрытие) и, не справившись с управлением, допустила выезд на полосу встречного движения и последующее столкновение с другой легковой автомашиной, в которой находился только водитель", — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Автомобиль столкнулся на встречной полосе с Ford Focus, за рулем которого находилась директор Яровской школы, она получила тяжкий вред здоровью. В ДТП погибли сын виновницы аварии, ее подруга — они находились на заднем сидении автомобиля, травмы получил еще один пассажир, находившийся в Renault Sandero.

"Полицейские установили на месте аварии личности погибших и пострадавших, провели необходимые замеры и выявили в крови виновницы аварии этанол в размере 0,62 промилле. Водительский стаж женщины, находившейся за рулем Renault, составляет 6 лет", — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По решению Талицкого районного суда виновницу ДТП приговорили к лишению свободы на 8 лет с отбыванием в колонии-поселении, также женщине запрещено 2 года и 6 месяцев заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Напомним, накануне в автомобильной аварии в Верхней Салде погибли четыре человека.