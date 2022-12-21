На Среднем Урале уничтожили 26 тысяч литров паленого спирта

Немаркированный товар изъяли из продажи полицейские Нижнего Тагила. Фото: Алексей Кунилов

Районная прокуратура Нижнего Тагила направила исковое заявление в суд с требованием об уничтожении партии нелегальной спиртосодержащей продукции. Из оборота товар был изъят полицией.

По данным Свердловской областной прокуратуры, сотрудники правоохранительных органов выявили в Нижнем Тагиле торговую точку, где продавали немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Было изъято 49 876 емкостей объемом 26 768 литров. Товар был передан на ответственное хранение в Росспиртпром.

Установить собственника паленого спирта не удалось. В связи с чем прокуратура через суд добилась признания немаркированной продукции бесхозной. Товар был обращен в собственность государства, а после этого механическим способом уничтожен Росспиртпромом.

Напомним, в Екатеринбурге Чкаловский районный суд рассматривает дело о гибели 44 человек, которые скончались из-за отравления паленым алкоголем.