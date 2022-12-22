Прокуратура Екатеринбурга проверила детский сад, где воспитательница нанесла телесные повреждения ребенку

Прокуратура внесла представление в адрес директора детского сада и возбудила административное дело в связи с выявленными нарушениями правил пожарной безопасности. Фото: Павел Ворожцов

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга провела проверку в детском саду, где воспитательница нанесла телесные повреждения 2‑летней девочке. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Как сообщали ранее СМИ, в одном из детских садов Екатеринбурга воспитательница нанесла телесные повреждения 2‑летней девочке. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что инцидент произошел в одном из филиалов частного дошкольного учреждения.

Во время выездной проверки были выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Например, в детском саду допускается хранение различных материалов под лестничным маршем и на лестничной клетке второго эвакуационного выхода. Также комиссия установила, что с воспитателем и руководителем филиала частного детского сада уже расторгнуты трудовые договоры, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Материалы по факту нарушений прав ребенка и ненадлежащей организации воспитательного процесса районная прокуратура направила в следственные органы. По результатам рассмотрения материалов следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Кроме того, прокуратура внесла представление в адрес директора детского сада и возбудила административное дело в связи с выявленными нарушениями правил пожарной безопасности. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.