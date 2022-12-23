В Екатеринбурге вынесли приговор черному риелтору

Осужденный вынуждал собственников долей в квартирах продавать их по заниженной цене. Фото: Павел Ворожцов

По данным прокуратуры, два брата, Виталий и Олег Жигаревы, выкупали доли в квартирах, после чего оставшимся жильцам создавали невыносимые условия проживания. По такой схеме черные риелторы действовали с 2006 по 2015 годы в Екатеринбурге и Березовском.

По версии следствия, один из эпизодов был совершен злоумышленниками в 2013 году. В квартире они повредили мебель, личные вещи, бытовую технику, электропроводку и дверь, принуждая собственника доли продать ее по заниженной цене и съехать. Кроме этого, в адрес пострадавших поступали угрозы убийством.

Всего от действий черных риелторов за 9 лет пострадал 21 человек. Олег Жигарев был пойман и осужден за незаконную деятельность на пять лет лишения свободы в июне 2016 года. Его брат Виталий Жигарев в 2015 году скрылся от следствия после возбуждения уголовного дела. Задержать его удалось только в марте 2022 года в другом регионе; подозреваемого взяли под стражу, рассказали в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

Дело в отношении Виталия Жигарева рассматривал Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Он признал его виновным по ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки под угрозой применения насилия) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба). Судом Виталию Жигареву назначено наказание — пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Напомним, в Екатеринбурге аферисты убедили 72-летнюю пенсионерку продать квартиру и перевести им деньги.