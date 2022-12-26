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Общество / Суды и криминал
26 декабря 2022, 13:21

Виновнику ДТП, в котором погибли сотрудницы театра кукол Краснотурьинска, грозит до 7 лет колонии

Авария

Водитель грузовика MAN во время движения по трассе отвлекся от управления, выехал на встречную полосу и врезался в автобус ПАЗ. Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

Прокуратура Новолялинского района Свердловской области утвердила обвинение по уголовному делу в отношении жителя Кушвы, который стал виновником смертельного ДТП на Серовском тракте. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Авария произошла в начале октября этого года. Водитель грузовика MAN во время движения по трассе отвлекся от управления, выехал на встречную полосу и врезался в автобус ПАЗ, на котором возвращались из Первоуральска артисты Краснотурьинского театра кукол. В результате ДТП две сотрудницы театра погибли на месте, еще один человек получил тяжелые травмы.

Водитель обвиняется в совершении преступления в соответствии с ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение смерти двум лицам, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека). Максимальное наказание за такое деяние — лишение свободы на срок до 7 лет, а также лишение права занимать определенные должности и заниматься некоторыми видами деятельности на 3 года.

Уголовное дело направлено в Верхотурский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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