В Екатеринбурге начнется суд над матерью, которая хотела продать своего сына

Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Алексей Кунилов

Верх-Исетская прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 36-летней Наргизы Айтматовой, продавшей своего сына за 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. "б", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в материальной и иной зависимости от виновного). Иностранке грозит до 10 лет лишения свободы, уточнили в СКР по Свердловской области.

По версии следствия, в августе 2022 года Наргиза Айтматова решила продать своего семилетнего сына от первого брака. Для этого она разместила объявление в интернете. Об истории узнали сотрудники общественной организации, они сообщили в полицию.

"Как только полицейские получили сообщение о том, что женщина (уроженка одной из бывших союзных республик) намерена продать своего ребенка, началась подготовка к проведению «оперативного эксперимента». В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области, 9 августа 2022 года в одном из екатеринбургских торговых центров подозреваемой была передана часть ранее оговоренной денежной суммы, после чего женщину задержали с поличным непосредственно после получения указанных денег", — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В роли "покупателя" мальчика выступила жительница Москвы. Она перевела Айтматовой предоплату за ребенка в 10 тысяч рублей и в течение трех недель переписывалась с подозреваемой в социальных сетях, чтобы изобличить ее.

Напомним, после задержания женщина рассказала, что на отчаянный шаг она пошла из-за тяжелого материального положения. Однако позже муж задержанной рассказал, что они не нуждались в деньгах.