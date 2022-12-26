В центре Екатеринбурга мать убила троих детей

На месте работают следователи и полицейские. Фото: "Яндекс. Карты"

В доме по адресу ул. Бажова, 68 екатеринбурженка убила троих детей. Как сообщают СМИ, женщина заявляла, что в ее детей "вселились бесы".

По предварительной информации, самому младшему ребенку было всего 6 месяцев. Двум другим детям было 10 и 15 лет.

Перед убийством женщина разослала родственникам смс, в котором объяснила свои намерения. Она писала, что в ее детей якобы "вселились бесы". Из квартиры мать вывели вместе с молодым человеком.

На месте работают следователи и полицейские. "Областная газета" направила запрос в СУ СКР по Свердловской области, на момент публикации ответ не поступил.

Видео от читателя "Областной газеты".

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