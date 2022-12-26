Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства матерью детей в центре Екатеринбурга

На месте преступления работают усиленная следственно-оперативная группа, полицейские и сотрудники прокуратуры. Фото: Алексей Кунилов

По факту убийства троих детей в ЖК "Бажовский" в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. На месте преступления работают усиленная следственно-оперативная группа, полицейские и сотрудники прокуратуры.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, при осмотре места происшествия следователи используют современную криминалистическую технику для фиксации следов преступления и назначения по ним экспертиз. Также собирается характеристика на членов семьи, в которой произошла трагедия.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более малолетних).

В свою очередь пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что полицейские опрашивают соседей и собственника квартиры, где произошло убийство.

"Также сотрудники МВД проводят подворно-поквартирный обход. Кроме того, выясняется, не состояла ли на учете семья, устанавливаются причины проживания в съемной квартире и иные обстоятельства. Совместно с нашими коллегами из Следственного комитета проверяются разные версии произошедшего. Личности погибших детей и их матери, 1985 года рождения, находящейся в декретном отпуске, представителями МВД установлены", — сообщил полковник Валерий Горелых.

Прокуратура взяла ход расследования уголовного дела на контроль. На место преступления выехал прокурор Свердловской области Борис Крылов для координации действий сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как писала "ОГ" ранее, по предварительной информации, самому младшему ребенку было всего 6 месяцев. Двум другим детям было 10 и 15 лет. Перед убийством женщина разослала родственникам смс, в котором объяснила свои намерения, и написала записку отцу несовершеннолетних — мать писала, что в ее детей якобы "вселились бесы". Из квартиры женщину вывели вместе с молодым человеком.