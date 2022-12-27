Женщине, убившей троих детей, грозит до 20 лет колонии

Екатеринбурженка обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Фото: скриншот видео пресс-службы СУ СКР по Свердловской области

Свердловские следователи приняли решение о привлечении екатеринбурженки 1985 года рождения к уголовной ответственности за убийство троих детей. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, в квартире по адресу ул. Бажова, 68 женщина убила трех своих детей 2022, 2012 и 2007 годов рождения в период с 25 по 26 декабря. Как сообщалось ранее в СМИ, екатеринбурженка решилась на такой поступок якобы из-за вселившихся в ее детей бесов. Перед этим женщина написала смс-сообщения родным и оставила записку для мужа, где объяснила свои действия.

Екатеринбурженка обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 20 лет, пояснили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении женщины под стражу.

На данный момент продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Следователи осмотрели место преступления, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Кроме того, в отношении фигурантки проведут судебную психиатрическую экспертизу.

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