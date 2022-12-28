Свердловчанина приговорили к пожизненному заключению за убийство женщины и двух детей

Сегодня Свердловский областной суд вынес приговор жителю Кировграда. Мужчина признан виновным в убийстве женщины и двух ее малолетних сыновей-близнецов.
В суде были представлены доказательства, что 22 сентября 2021 года ранее судимый мужчина в нетрезвом состоянии во время ссоры нанес своей знакомой не менее 9 ударов по голове и туловищу и душил, пока женщина не потеряла сознание. Далее расправился с ее детьми — одному нанес 24 удара ножом, другому — 2.
Обнаружив, что пострадавшая жива, злоумышленник совершил в отношении нее насильственное преступление против половой свободы. После чего нанес ножом не менее 8 ударов и задушил. Из квартиры убитой осужденный похитил ювелирные украшения, смартфон и устроил поджог.
Свердловчанин признан виновным в совершении нескольких преступлений:
- убийство с особой жестокостью двух и более лиц, в том числе малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера;
- неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, установленных судом административных ограничений;
- иные действия насильственного сексуального характера;
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью для потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия;
- кража с причинением значительного ущерба;
- умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога.
Свердловский областной суд назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Также мужчина обязан выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 12 млн рублей, 460 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба и 109 тысяч рублей — расходов на погребение. Приговор не вступил в законную силу.