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Общество / Суды и криминал
28 декабря 2022, 12:22

Свердловчанина приговорили к пожизненному заключению за убийство женщины и двух детей

Фемида

Приговор не вступил в законную силу. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня Свердловский областной суд вынес приговор жителю Кировграда. Мужчина признан виновным в убийстве женщины и двух ее малолетних сыновей-близнецов.

В суде были представлены доказательства, что 22 сентября 2021 года ранее судимый мужчина в нетрезвом состоянии во время ссоры нанес своей знакомой не менее 9 ударов по голове и туловищу и душил, пока женщина не потеряла сознание. Далее расправился с ее детьми — одному нанес 24 удара ножом, другому — 2.

Обнаружив, что пострадавшая жива, злоумышленник совершил в отношении нее насильственное преступление против половой свободы. После чего нанес ножом не менее 8 ударов и задушил. Из квартиры убитой осужденный похитил ювелирные украшения, смартфон и устроил поджог.

Свердловчанин признан виновным в совершении нескольких преступлений:

  • убийство с особой жестокостью двух и более лиц, в том числе малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера;
  • неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, установленных судом административных ограничений;
  • иные действия насильственного сексуального характера;
  • умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью для потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия;
  • кража с причинением значительного ущерба;
  • умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога.

Свердловский областной суд назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Также мужчина обязан выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 12 млн рублей, 460 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба и 109 тысяч рублей — расходов на погребение. Приговор не вступил в законную силу.

Областная газета Свердловской области

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