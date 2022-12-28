В Екатеринбурге убившую трех детей мать заключили под стражу

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Суд избрал меру пресечения екатеринбурженке, которая убила троих своих детей. Ее заключили под стражу на два месяца — до 26 февраля 2023 года.

"Участвующий в судебном заседании прокурор — начальник отдела гособвинителей прокуратуры области Евгений Коваленко поддержал ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщины", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В судебном заседании прокурор указал, что екатеринбурженке вменяется совершение особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание исключительно в виде лишения свободы на длительный срок.

Как заявили в СУ СКР по региону, по уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательств, все причины и обстоятельства совершенного убийства выясняются. В частности, в отношении фигурантки будет проведена судебная психиатрическая экспертиза.

Напомним, по версии следствия, в квартире по адресу ул. Бажова, 68 женщина убила троих своих детей. Самому младшему было всего 6 месяцев. Двум другим — 10 и 15 лет. Как сообщалось ранее в СМИ, женщина решилась на такой поступок якобы из-за вселившихся в ее детей бесов. Перед этим женщина написала смс-сообщения родным и оставила записку для мужа, где объяснила свои действия.

"Она была якобы под наркотическими средствами", — рассказал адвокат обвиняемой Олег Грязютин во время перерыва. Он также заявил, что женщина частично признает свою вину и постоянно меняет показания.