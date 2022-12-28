Стрелок из Пермского университета приговорен к пожизненному лишению свободы

Тимур Бекмансуров будет отбывать срок в колонии особого режима. Фото: Алексей Кунилов

Пермский краевой суд вынес приговор Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в университете в сентябре 2021 года, сообщает Генпрокуратура России.

Суд установил, что 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров действовал намеренно, его целью было массовое убийство людей, находящихся в помещениях Пермского государственного национального исследовательского университета.

Огнестрельные ранения получили 23 человека, 6 погибли. Спасаясь, студенты выпрыгивали из окон. Обезвредил стрелка прибывший на место происшествия инспектор ГИБДД. Он тоже едва не погиб от пули Бекмансурова, однако благодаря быстрой реакции остался жив.

Пермский краевой суд по совокупности преступлений назначил Тимуру Бекмансурову пожизненное лишение свободы. Отбывать срок он будет в колонии особого режима. Также Бекмансурову предстоит выплатить 23,3 миллиона рублей морального и материального вреда в пользу потерпевших.

Ранее в Екатеринбурге задержали женщину, которая подозревается в убийстве троих детей. Сегодня ей была избрана мера пресечения.