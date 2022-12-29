В Екатеринбурге будут судить преступную группу за хищение колес с люксовых автомобилей

Задержали подозреваемых при снятии колес с люксового внедорожника. Фото: Галина Соловьева

Перед судом престанут четыре жителя Екатеринбурга, которые обвиняются в краже колес с дорогих автомобилей. Следствием установлено пять эпизодов хищения, общая сумма ущерба составила больше 3 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

По версии следствия, все кражи участники преступной группы совершили в течение 2022 года. Действовали обвиняемые по ночам. Заранее находили подходящий дорогостоящий автомобиль, под него подкладывали кирпичи, после чего спускали воздух с покрышек и снимали их без домкрата. Колеса злоумышленники складывали в свой автомобиль, который заранее оставляли недалеко от места преступления. Так они надеялись, что их не поймают по горячим следам.

Тем не менее подозреваемых задержали в момент совершения очередной кражи, когда члены преступной группы сняли с люксового внедорожника колеса стоимостью больше миллиона рублей.

"Предполагаемые любители чужого добра, отправляясь на "охоту", выбирали в качестве жертв машины импортного производства, таких как "Mersedes-Benz", "Lexus", "Range Rover", "BMW". Хотя, иногда не брезговали и менее дорогостоящими марками, типа "Toyota", "Mazda", "Huyndai" и "Kia", причиняя ущерб их владельцам на сумму до одного миллиона рублей. Днём злоумышленники подыскивали подходящие транспортные средства, а в период с 01:00 до 03:00, разукомплектовывали их, подставляя вместо колес кирпичи или тротуарную плитку. Ворованное хранилось на стоянке по улице Автомагистральной, где полицейские обнаружили и изъяли 15 комплектов похищенных колес, подготовленных для дальнейшей реализации", — рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Уголовное дело в отношении преступной группы для рассмотрения направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Напомним, ранее в Октябрьский районный суд Екатеринбурга было направлено дело о краже запчастей с "делимобилей".