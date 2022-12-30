Власти Нижнего Тагила выплатят 40 тысяч рублей за нападение собаки на ребенка

Мэрия заплатит 40 тысяч рублей морального вреда. Фото: Алексей Кунилов

Прокуратура через суд взыскала с администрации Нижнего Тагила компенсацию морального вреда в пользу 9-летнего школьника. Его покусала собака.

Инцидент произошел весной этого года. По дороге в школу ребенок вместе с одноклассницей увидели пса. Девочка решила погладить животное, но оно отреагировало агрессивно. Мальчик попытался защитить подругу, но собака повалила его на землю и несколько раз укусила. В результате у несовершеннолетнего было повреждено лицо и кисть правой руки.

После случившегося прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку. В суд было направлено исковое заявление о взыскании с горадминистрации в пользу малолетнего компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил, взыскав 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Судебный акт вступил в законную силу.