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Общество / Суды и криминал
30 декабря 2022, 11:33

Власти Нижнего Тагила выплатят 40 тысяч рублей за нападение собаки на ребенка

деньги

Мэрия заплатит 40 тысяч рублей морального вреда. Фото: Алексей Кунилов

Прокуратура через суд взыскала с администрации Нижнего Тагила компенсацию морального вреда в пользу 9-летнего школьника. Его покусала собака.

Инцидент произошел весной этого года. По дороге в школу ребенок вместе с одноклассницей увидели пса. Девочка решила погладить животное, но оно отреагировало агрессивно. Мальчик попытался защитить подругу, но собака повалила его на землю и несколько раз укусила. В результате у несовершеннолетнего было повреждено лицо и кисть правой руки.

После случившегося прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку. В суд было направлено исковое заявление о взыскании с горадминистрации в пользу малолетнего компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил, взыскав 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Судебный акт вступил в законную силу.

Областная газета Свердловской области

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