Суд Екатеринбурга вынес приговор водителю автобуса, устроившему смертельное ДТП

Инцидент произошел летом 2022 года. Фото: ИА "Ночные Новости"

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя автобуса Мухторбека Шаминова. Он нарушил правила дорожного движения и устроил смертельное ДТП.

Напомним, авария произошла 14 июня 2022 года на перекрестке улиц Коммунистическая — Бакинских Комиссаров. Водитель автобуса № 053 решил обогнать троллейбус и столкнулся с автомобилем МЧС, который ехал с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. На месте от полученных травм скончался находившийся в автобусе кондуктор.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства, то есть без исследования доказательств. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По решению суда Мухторбек Шаминов приговорен к году лишения свободы с заменой срока на принудительные работы с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Кроме того, его на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Приговор не вступил в силу.

Отмечается, что водитель автобуса признал свою вину полностью и выплатил отцу погибшего в качестве морального ущерба 500 тыс. рублей.

Видео: ИА "Ночные Новости".