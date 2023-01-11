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Общество / Суды и криминал
11 января 2023, 18:47

В Екатеринбурге вынесли приговор укравшему велосипед у олимпийского чемпиона

  Валерия Белякова
Осужденный

Веловор приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор мужчине, угонявшему велосипеды у местных жителей. Одним из потерпевших стал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу на счету осужденного 4 эпизода кражи велосипедов. Их он угонял в период с мая по июнь 2022 года. Общая сумма ущерба составила 287 тысяч рублей.

Задержали веловора 13 июня 2022 года на перекрестке улицы Рябинина и проспекта Академика Сахарова. Подозрительного мужчину заметил дежурный оператор системы видеонаблюдения Академического района. Веловор попал на камеры наружного наблюдения. Он был в кепке, маске и с пакетом в руках.

Видео: УК "Академический".

На адрес прибыли сотрудники группы быстрого реагирования, которые вызвали полицию. Выяснилось, что в пакете у веловора находились инструменты для взлома замков и велосипедных тросов.

Суд признал угонщика велосипедов виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба), и приговорил к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Областная газета Свердловской области

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