Что делать, если отец не платит ребенку алименты?

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Любой ребенок в нашей стране наделен абсолютным правом получать содержание от своих родителей либо других членов семьи. При этом на родителях такая обязанность лежит вне зависимости от того, зарегистрирован между ними брак или нет, живут они вместе или развелись. Содержать ребенка отец и мать должны даже в случае, если их лишили родительских прав.

По закону платить алименты можно не только по решению суда, но и на основании соглашения между родителями. Однако нередки случаи, когда одна из сторон уклоняется от исполнения судебного решения либо нарушает условия договора.

В Госюрбюро обратилась мать шестилетней Арины из Нижнего Тагила и рассказала о сложностях в получении алиментных выплат от бывшего мужа. Деньги на содержание дочери в размере 1/4 заработной платы были взысканы с него на основании судебного приказа в 2016 году. Но мужчина исполнял его ненадлежащим образом, нарушал сроки выплаты, а на каком-то этапе вообще перестал платить алименты.

Женщина попыталась договориться с бывшим мужем миром. Она согласилась заключить с ним соглашение, по которому отец обязался ежемесячно уплачивать на содержание дочери 8 000 рублей. Но и эту договоренность мужчина должным образом не исполнял. В итоге задолженность по уплате алиментов достигла 288 000 рублей.

Мама Арины потребовала от бывшего супруга расторгнуть соглашение, чтобы иметь возможность через суд взыскать с него неустойку, но тот отказался сделать это добровольно. Юрист Госюрбюро по ее просьбе составил исковое заявление в суд о взыскании неустойки за несвоевременное исполнение алиментных обязательств и расторжении соглашения об уплате алиментов.

В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что в производстве Тагилстроевского районного отдела службы судебных приставов Нижнего Тагила находится исполнительное производство на основании судебного приказа от 2016 года, в рамках которого с ответчика взысканы алименты в размере 1/4 заработной платы на содержание несовершеннолетнего ребенка. Суд принял во внимание, что ответчик частично погасил задолженность и что супруги проживали вместе в период с февраля по апрель 2022 года. Было также учтено, что задолженность по алиментам возникла потому, что из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений ответчик не мог трудоустроиться и получать доход.

Судом был проверен представленный расчет неустойки и произведен самостоятельный расчет, в соответствии с которым сумма основного долга составила более 412 000 рублей, а сумма пеней – 265 000 рублей.

Изучил суд и доводы заявителя о наличии оснований для расторжения соглашения об уплате алиментов. Было отмечено неисполнение ответчиком соглашения об уплате алиментов и отказ расторгнуть соглашение в добровольном порядке.

Исследовав все материалы дела и письменные доказательства, заслушав доводы сторон, а также учитывая факт отсутствия у ответчика постоянного дохода и нахождение в лечебном учреждении в связи с травмой, суд удовлетворил исковые требования частично. Соглашение об уплате алиментов в интересах несовершеннолетней Арины было расторгнуто, с ответчика взыскана неустойка за несвоевременную уплату алиментов за период с 2019 по август 2022 года в размере 120 000 рублей.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА Обязанность родителей содержать своих несовершеннолетних детей установлена статьей 80 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ). Им предоставлено право заключать соглашение о содержании – в этом случае его размер определяется сторонами добровольно. При отсутствии соглашения алименты на содержание детей взыскиваются судом ежемесячно в следующих размерах: на одного ребенка – 1/4, на двух детей – 1/3, на трех и более детей – 1/2 заработка и (или) иного дохода плательщика (пункт 1 статьи 81 СК РФ). Алименты также могут быть взысканы в фиксированной денежной сумме, размер которой определяется судом исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения (статья 83 СК РФ). Предусмотрена законом и ответственность за несовременную уплату алиментов. В этом случае родитель, допустивший нарушение соглашения, несет ответственность в предусмотренном в нем порядке. При образовании задолженности по вине ответчика, обязанного уплачивать алименты по решению суда, получателю положена неустойка в размере 1/10 процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки (пункт 1 и пункт 2 статьи 115 СК РФ). Семейным кодексом предусмотрены также основания для снижения судом размера неустойки за несвоевременную уплату алиментов: материальное положения ответчика

семейное положение ответчика

несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства. Ольга БЕЛОНОЖКИНА, директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, кандидат юридических наук.

Более 80 процентов заявлений, направленных юристами Госюрбюро в суд, получают удовлетворение. Информацию о перечне лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и вопросам, по которым она может быть предоставлена, можно получить на сайте департамента по обеспечению деятельности мировых судей в Свердловской области: svd.msudrf.ru и Госюрбюро: gubso.ru. Офис Госюрбюро в Екатеринбурге расположен по адресу: ул. Малышева, 101, каб. 125, 126, 135 а. Телефон 8 (343) 227 31 99.