Свердловчанин получил 4 года колонии за разбойное нападение на микрофинансовую организацию

Материальный ущерб микрофинансовой организации составил более 100 тыс. рублей. Фото: Нина Георгиева

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Серова. Мужчина признан виновным в разбойном нападении на микрофинансовую организацию.

Установлено, что осенью 2022 года осужденный, находясь под домашним арестом за совершенное на территории Серова преступление, приехал в Нижний Тагил. Мужчина надел на себя женский парик, медицинскую маску и розовый пуховик и отправился в микрофинансовую организацию.

Угрожая ножом, злоумышленник потребовал у сотрудницы офиса денег. Мужчина забрал более 101 тыс. рублей и скрылся с места преступления. Решением суда свердловчанину назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.