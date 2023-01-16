В Екатеринбурге осудили хирурга-стоматолога за выращивание и сбыт наркорастений

Осужденный хирург-стоматолог приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Фото: Алексей Кунилов

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 40-летнему хирургу-стоматологу за незаконное изготовление и сбыт наркотиков растительного происхождения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным надзорного ведомства, одну из своих квартир он оборудовал для выращивания наркотического растения. В помещении он установил лампы, приобрел семена и удобрения. С июля по октябрь 2021 года осужденный трижды продал выращенную им марихуану своему знакомому. После сбыта очередной партии наркотика мужчина был задержан сотрудниками полиции.

Оперативники провели обыск в квартире задержанного. У него были изъяты несколько килограммов наркотических растений, а также электронные весы и полимерные банки.

Свою вину стоматолог признал, суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Также осужденный должен выплатить штраф полмиллиона рублей.

Ранее полиция Нижнего Тагила обнаружила плантацию наркорастений в одной из квартир.