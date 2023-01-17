В Нижнем Тагиле участковый не позволил мошенникам обмануть пенсионера

Полицейский не дал мошенникам обмануть пенсионера. Фото: Алексей Кунилов

В поселке Новоасбест под Нижним Тагилом участковый спас 66-летнего пенсионера от телефонных мошенников.

Как сообщили в пресс-службе МУ МВД России "Нижнетагильское", участковому позвонила сотрудница местного отделения банка. Она рассказала, что к ним в офис пришел мужчина, который попросил снять со счета все его сбережения и при этом постоянно с кем-то разговаривал по телефону.

Женщина нашла такое поведение подозрительным, поэтому выдала пенсионеру только небольшую сумму. В это время в отделение банка уже пришел участковый. В разговоре с ним мужчина признался, что ему позвонили с неизвестного номера, и девушка-"следователь" сообщила, что с его счета злоумышленники пытаются снять крупную сумму денег. Далее мошенница посоветовала пенсионеру прийти в банк, снять все свои сбережения и перевести их на "безопасный счет".

Участковый успел вовремя и объяснил пенсионеру, что сотрудники полиции не могут узнать о финансовых преступлениях раньше потерпевших и никогда не дают никаких указаний по телефону. Подобные звонки могут совершать только мошенники.

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