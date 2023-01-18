В Екатеринбурге лжесоцработница обманывала пенсионеров

Полиция задержала фальшивую соцработницу. Фото: УМВД России по г. Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемую в серии краж у пожилых людей, сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

Жительница Красноуфимска под видом соцработника проникала в квартиры к пенсионерам. Выяснилось, что задержанная ранее уже была судима и может быть причастна к нескольким эпизодам краж.

В частности, полиция располагает информацией о том, что в октябре прошлого года фальшивая соцработница под видом сотрудницы Пенсионного фонда проникла в квартиру к 80‑летней пенсионерке. Она сообщила женщине, что ей полагается прибавка к пенсии в 500 рублей, но для этого нужно переписать все номера имеющихся в квартире купюр. Пенсионерка тут же передала мошеннице свои сбережения — 280 тысяч рублей. Пока "соцработница" переписывала номера купюр, хозяйка отлучилась, а когда вернулась, мошенница уже покинула квартиру вместе с деньгами.

По факту произошедшего следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Подобное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

В январе 2023 года полиции удалось задержать подозреваемую. На данный момент расследуется ее причастность и к другим подобным эпизодам.

Напомним, накануне участковый из Нижнего Тагила не позволил мошенникам обмануть пенсионера.