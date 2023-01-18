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18 января 2023, 14:00

Суд утвердил окончательный приговор водителю из Екатеринбурга, сбившему трех пешеходов

  Валерия Белякова
Ленинский районный суд

Владимир Пузырев, двигаясь на автомобиле, сбил на тротуаре трех пешеходов на улице Фурманова в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский областной суд оставил без изменений основную часть приговора Владимиру Пузыреву, который в ноябре 2018 года сбил на тротуаре ребенка и двух взрослых.

Приговор водителю был вынесен 20 мая 2021 года Ленинским районным судом Екатеринбурга. Пузырев был признан виновным в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью двум и более лицам. Его приговорили к лишению свободы на 6,5 лет в колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на год.

17 января 2023 года Свердловский областной суд оставил без изменения основное наказание водителю, из приговора был исключен пункт об ограничении свободы. Аналогичное решение облсуд принял в 2021 году, однако Седьмой кассационной суд его отменил, а дело было заново пересмотрено новым составом.

Напомним, Владимир Пузырев в ноябре 2018 года на своем автомобиле Honda CR‑V на скорости в 80 км/ч сбил трех пешеходов на тротуаре на улице Фурманова в Екатеринбурге. Пострадавшие получили травмы, которые в дальнейшем расценили как тяжкий вред здоровью.

Областная газета Свердловской области

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