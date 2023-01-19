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Общество / Суды и криминал
19 января 2023, 15:14

Уральцам разрешили использовать изображение Татищева и де Геннина в коммерческих целях

  Марина Сапожникова
Памятник Татищеву и де Геннину

Изображение Татищева и де Геннина теперь не под запретом. Фото: Галина Соловьева

Компания из Екатеринбурга четыре года судилась за право использовать изображение памятника основателям города в своих путеводителях.

Компания УПРАВИС, в чьем распоряжении были права на скульптуру основателей Екатеринбурга, пыталась взыскать деньги за использование изображения памятника Татищеву и де Геннину в коммерческих целях. В частности, организация судилась с уральской компанией "Риал Рашн Экспедишн", которая издавала путеводители.

Как рассказал в своем telegram-канале адвокат Евгений Дедков, отстаивающий интересы "Риал Рашн Экспедишн", компания-правообладатель (УПРАВИС. — Прим. ред.) хотела отчислений за изображение Татищева и де Генина в справочниках, а издатели говорили, что лишь "цитируют памятник", чтобы иллюстрировать достопримечательности города.

"Пока шли разбирательства, издателям пришлось заклеивать памятник во всех путеводителях. Но спустя четыре года издатели выиграли апелляцию в суде Перми. Апелляционная инстанция вынесла постановление о полном отказе в иске УПРАВИС", — пояснил Евгений Дедков.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Екатеринбурге открыли памятник героям фильма "Офицеры".

Областная газета Свердловской области

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Уральцам разрешили использовать изображение Татищева и де Геннина в коммерческих целях