В Нижнем Тагиле задержали студента, который помогал мошенникам обманывать пенсионеров

Студент попался из-за собственной жадности. Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники уголовного розыска Нижнего Тагила и ГУ МВД России по Свердловской области задержали по подозрению в мошенничестве 19-летнего студента местного колледжа. Молодой человек искал легкую подработку и оказался замешан в мошеннических схемах. Об этом рассказал начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.

Молодой человек в одном из мессенджеров нашел объявление о работе курьером за 10% от выручки. Он должен был забирать деньги у клиентов и переводить их на счет работодателя. То, что клиентами станут пожилые люди, обманутые аферистами, студента не смутило.

Для подстраховки "работодатели" переписали паспортные данные молодого человека, выяснили адрес, где он живет.

"На все условия юноша согласился и лично передал злоумышленникам компромат на самого себя", — отметил полковник Горелых.

Новоиспеченный курьер пришел к 83-летней пенсионерке. Бабушку пытались обмануть по известной схеме "Родственник попал в ДТП". По телефону "сотрудница полиции" потребовала у женщины 300 тысяч рублей, чтобы спасти от ответственности ее сестру, якобы совершившую ДТП.

Еще одно подобное дело мошенники провернули в Екатеринбурге. Но здесь, забрав 500 тысяч рублей у потерпевшего, курьер не пожелал отдавать деньги своим заказчикам. Тогда "работодатели" сообщили его персональные данные и род деятельности в полицию.

В отношении задержанного студента следственными подразделениями ОВД возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". До суда он находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников.

Ранее сообщалось о том, что на Среднем Урале задержан курьер, похитивший у пенсионеров около 400 тысяч рублей.

Видео: предоставлено Валерием Горелых.