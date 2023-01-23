Житель Нижней Туры заплатит миллион за незаконную вырубку леса

Лесничеству нанесен ущерб в 7 миллионов рублей. Фото: Павел Ворожцов

Нижнетуринский городской суд вынес приговор местному жителю за незаконную рубку лесных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Нижнетуринец Александр Шмаков признан виновным в незаконной вырубке леса в особо крупном размере. Подозреваемый узнал о том, что на территории Качканарского лесничества есть неучтенные лесные насаждения, и решил заняться их вырубкой. Он успел срубить 761 дерево разных пород, в том числе таких как сосна, ель, лиственница, пихта, береза.

Общий объем заготовленной им древесины составил 556 куб. м. Ущерб лесному фонду оценили в сумму свыше 7,2 миллиона рублей.

Нижнетуринский городской суд назначил Александру Шмакову наказание в виде штрафа в 1 миллион рублей, а также взыскал с него 7,2 миллиона рублей в доход местного бюджета в счет возмещения ущерба. Пока приговор в законную силу не вступил.

Ранее "Областная газета" сообщала о том, что в Новоуральске за незаконную вырубку леса оштрафован предприниматель.