В Екатеринбурге пересматривают дело о смертельном ДТП с ребенком

В Екатеринбурге будет пересмотрено дело о ДТП. Фото: Павел Ворожцов

В аварии в Нижнеисетске пострадали двое детей, один ребенок погиб. Водитель до сих пор находится на свободе.

Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу родителей погибшего мальчика. Трагедия произошла в октябре 2021 года. Александр Нырков на автомобиле Peugeot сбил двух братьев, 8 и 10 лет, которые пересекали проезжую часть на питбайке. Младший ребенок от полученных травм скончался в машине скорой помощи, старший долгое время находился в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой.

В ноябре прошлого года Чкаловский районный суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Также ему запретили управлять транспортом в течение 1,5 лет, сообщает ЕАН.

Родители ребенка оспаривают мягкий приговор виновному. Адвокат подала апелляционную жалобу, которая и будет рассмотрена в ближайшее время.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, как дети за рулем электросамокатов и мопедов провоцируют ДТП.