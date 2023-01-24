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24 января 2023, 13:30

В Екатеринбурге вынесен приговор курьеру за хищение денег по схеме "Родственник попал в ДТП"

Зал суда

Курьер забрал у обманутых пенсионеров полмиллиона рублей. Фото: Алексей Кунилов

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю Вячеславу Овчинникову, обвиняемому в мошенничестве. Мужчина выполнял роль курьера и забирал деньги у пенсионеров, которых обманывали телефонные аферисты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, в августе 2022 года обвиняемый познакомился через мессенджер с неизвестным (уголовное дело в отношении него вынесено в отдельное производство), который предложил ему поработать в качестве курьера. Овчинников должен был забирать деньги у обманутых пенсионеров. Пожилым людям аферисты сообщали по телефону, что их близкий попал в дорожную аварию, родственнику грозит уголовная ответственность, чтобы избежать ее, нужно передать деньги.

Вячеслав Овчинников приезжал к пенсионерам, забирал наличные средства, а после вносил их на банковский счет мошенников. За курьерские услуги мужчина получал 10% от суммы похищенных денег. Из-за действий Овчинникова и его сообщника пострадали два пожилых человека, которые отдали полмиллиона рублей. Себе обвиняемый присвоил 50 тысяч рублей.

Курьер признал свою вину. Суд назначил Вячеславу Овчинникову наказание в виде лишения свободы на один год в колонии общего режима. И удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму 500 тысяч рублей.

Ранее в Нижнем Тагиле полиция задержала студента, он помогал мошенникам обманывать пенсионеров.

Областная газета Свердловской области

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