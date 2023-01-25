В Екатеринбурге вынесли приговор угонщикам дорогих автомобилей

Всего преступники угнали 6 автомобилей. Фото: Павел Ворожцов

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал виновными двух участников организованной группы, которая угнала 6 дорогостоящих автомобилей в Свердловской области и Пермском крае. Ущерб составил почти 9 млн рублей.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, обвиняемые угоняли автомобили с января по май 2020 года. Им помогали еще несколько человек, дела в отношении которые выделены в отдельное производство.

Злоумышленники сканировали сигнал с брелока автомобиля, передавали его на пульт одному из обвиняемых, он отключал охранную сигнализацию, запускал двигатель машины и уезжал на ней. Скрыться помогали подельники, они ехали впереди и предупреждали о возможном появлении на пути экипажей ДПС. Позже похищенную иномарку забирал посредник для перепродажи. Деньги от реализации угонщики распределяли между собой.

Всего им удалось украсть 6 автомобилей: Тoyota RAV4, Toyota Land Cruiser 200, Toyota Land Cruiser 150 Prado, Lexus RX 270, Mazda 6. В ходе следствия 3 иномарки вернули владельцам, поиск остальных продолжается.

Суд назначил одному из обвиняемых наказание в виде 10 лет лишения свободы, другому — 4 года 6 месяцев со штрафом в 40 тысяч рублей. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Напомним, в Екатеринбурге состоится суд по делу преступной группы, похищавшей колеса с люксовых автомобилей.