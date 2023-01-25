Полицейские Нижнего Тагила вернули пенсионерке похищенные аферистами 400 тысяч рублей

Курьер, который забрал деньги у пенсионерки, ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и угрозу убийством. Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле полицейские задержали мужчину, который похитил у 70-летней жительницы Гальяно-Горбуновского массива 400 тысяч рублей. Пенсионерка стала жертвой аферистов, действующих по схеме "Родственник попал в ДТП".

Как рассказала потерпевшая, ей позвонили на домашний телефон, на другом конце провода плачущая девушка назвала ее мамой, сказала, что попала в ДТП и ей срочно нужны 1,5 миллиона, чтобы избежать уголовной ответственности. Пожилая женщина решив, что ей и правда звонит дочь, призналась, что у нее есть только 400 тысяч. Девушка попросила "маму" собрать ей вещи в больницу, сложить в тот же пакет деньги и передать посылку курьеру.

"В это время родные уже забили тревогу. Они длительное время не могли дозвониться до пожилой женщины: стационарный и сотовый телефон постоянно были заняты. Когда же дочь дозвонилась до матери и услышала: "Тебе уже зашили губу? Деньги я передала, как ты просила", — она поняла, что маму обманули мошенники. Успокоила, что на самом деле все порядке, и тут же набрала телефон 02", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудникам уголовного розыска удалось по горячим следам задержать 40-летнего уроженца Ивделя, который сейчас живет в Екатеринбурге. У него изъяли пачку 5-тысячных купюр.

Преступник рассказал, что в конце декабря 2022 года он увидел в мессенджере объявление о работе. В переписке неизвестные сообщили ему, что нужно будет приезжать на указанные адреса, забирать деньги и переводить их на определенный счет. За такую подработку курьеру обещали 10% от суммы, которую он заберет. Задержанный, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж и угрозу убийством, согласился на такие условия.

"Теперь "легкий заработок" обернется задержанному солидным сроком по тяжкой статье: в отношении подозреваемого следственным подразделением возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в значительном и крупном размерах), предусматривающей наказание до 6 лет лишения свободы. Подозреваемому по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Имеется оперативная информация о его причастности к аналогичным преступлениям на территории Екатеринбурга", — добавил руководитель пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

Похищенные деньги полицейские Нижнего Тагила вернули 70-летней пенсионерке. Женщина от души поблагодарила стражей порядка и отметила оперативность полицейских.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.