В Екатеринбурге задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков и оружия

В квартире у подозреваемого были найдены составные части для оружия. Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

У 19-летнего жителя Екатеринбурга в квартире были изъяты полкилограмма наркотика растительного происхождения, а также 350 патронов, порох и другие составные части оружия. В операции по задержанию участвовали сотрудники подразделения по противодействию экстремизму Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский, ФСБ и Росгвардии.

В одной из комнат задержанного оперативники обнаружили 4 куста конопли, а также оборудование для культивирования растения, весы и полимерные пакеты с расфасованным наркотиком. Также сотрудниками следственно-оперативной группы были найдены 14 пиротехнических петард, 2 контейнера с порохом общей массой 20 граммов, примерно 350 патронов различного калибра, 2 боевые пружины, 2 ствола, рамка, затвор, рукоять, 2 магазина от пистолета Макарова, 25 гильз, капсюли, контейнеры с металлическими шариками, дробью и больше 150 свинцовых пуль для патрона калибром 9 мм.

В гараже подозреваемого полицейские нашли еще пять контейнеров и пакет с веществом растительного происхождения. Изъятые предметы и вещества направлены на криминалистическое исследование.

Задержанному избрана мера пресечения — подписка о невыезде. В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков и незаконное приобретение оружия.

Откуда у молодого человека столько составных частей оружия, он пояснять не стал, однако признал, что все находки принадлежат ему.

Напомним, ранее в Екатеринбурге вынесли приговор хирургу-стоматологу за выращивание и сбыт наркорастений.