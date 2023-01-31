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Общество / Суды и криминал
31 января 2023, 14:58

В России впервые вынесли приговор по статье "Террористический акт" за поджог военкомата

  Марина Сапожникова
Фемида

Поджигателя военкомата из Нижневартовска приговорили к 12 годам колонии строго режима. Фото: Галина Соловьева

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 12 годам колонии строгого режима Владислава Борисенко, который обвинялся в поджоге военкомата в Нижневартовске. Мужчину осудили по уголовной статье "Террористический акт". 

По данным следствия, попытка поджога военкомата в Нижневартовске произошла 4 мая 2022 года. Площадь пожара составила 1 кв. м, никто не пострадал. На суде Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен дали показания о том, что выполняли заказ некоего Ростислава Мухина, полученный через мессенджер telegram. За выполнение этой задачи им обещали от 1 до 3 млн рублей. 

По сообщению ТАСС, дело Василия Гаврилишена рассматривалось отдельно, а Владислав Борисенко первые три года будет отбывать наказание в тюрьме, и затем в исправительной колонии строгого режима. Дело Борисенко — это один из первых примеров переквалификации уголовного дела после поджога военкомата на теракт. Ранее подобные дела квалифицировались как "Умышленное уничтожение и повреждение имущества путем поджога из хулиганских побуждений", как это было в Удмуртии, где суд приговорил обвиняемого в поджоге призывного пункта к трем годам и двум месяцам колонии.

Напомним, ранее в Екатеринбурге ФСБ задержала завербованного спецслужбами Украины местного жителя, который хотел устроить диверсию на складе Минобороны. 

Областная газета Свердловской области

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