Организатор фиктивного кредитного кооператива предстанет перед судом в Екатеринбурге

Мошенники похитили у екатеринбуржцев 1 млн 592 тысячи рублей. Фото: Алексей Кунилов

Следователи отдела полиции № 14 УМВД по Екатеринбургу завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Санкт-Петербурга, который совместно с другим неустановленным лицом организовал фиктивный кредитный кооператив. Мошенники собрали с екатеринбуржцев 1,5 млн рублей и скрылись.

По версии следствия, аферисты в начале 2021 года организовали деятельность "кредитно-потребительского кооператива", который якобы осуществлял инвестиции в медицину и фармакологию. Компания обещала клиентам выплату больших процентов по вкладам.

Обвиняемый мужчина арендовал на ул. Фрезеровщиков в Екатеринбурге офис, а также нанял менеджеров для работы с клиентами — персонал о преступных планах начальства не знал. При этом организатор представлялся выдуманным именем Сергей Новиков, а компания была зарегистрирована на подставное лицо.

Весной 2021 года фирма начала активно привлекать средства екатеринбуржцев. Чтобы придать работе "кооператива" достоверности, с вкладчиками заключали договоры и выдавали свидетельства о страховании вкладов — документы были поддельными. В мае того же года сообщник обвиняемого приехал в офис, забрал из кассы 1 млн 592 тысячи рублей, а затем передал деньги фигуранту.

Через некоторое время в полицию Екатеринбурга стали поступать сообщения о том, что организаторы фирмы — мошенники. Сотрудники МВД пресекли деятельность компании и приступили к розыску аферистов — один из них был задержан в Тюмени в сентябре 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, обвинительное заключение по уголовному делу направлено в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу. Задержанный мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.