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Общество / Суды и криминал
2 февраля 2023, 12:57

В Тавде у водителя конфисковали автомобиль за вождение в нетрезвом виде

  Марина Сапожникова
ГИБДД

У нарушителя-рецидивиста конфисковали машину. Фото: Павел Ворожцов

Тавдинский районный суд признал виновным местного жителя и лишил его автомобиля за неоднократное управление в нетрезвом виде. 

В марте 2021 года суд приговорил жителя Тавды за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения к обязательным работам на срок 200 часов и лишению прав на два года. В октябре 2022 года тавдинец снова сел за руль своего автомобиля Mitsubishi Pajero в нетрезвом состоянии и был задержан сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Тавдинский районный суд назначил автомобилисту наказание в виде лишения свободы на 6 месяцев в колонии-поселении и права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года 1 месяц. За повторное совершение преступления суд постановил конфисковать автомобиль.

Приговор не вступил в законную силу. 

Ранее сообщалось о том, что в Сысертском районе в пользу государства конфисковали автомобиль у нетрезвого водителя.

Областная газета Свердловской области

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