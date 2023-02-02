В Тавде у водителя конфисковали автомобиль за вождение в нетрезвом виде

У нарушителя-рецидивиста конфисковали машину. Фото: Павел Ворожцов

Тавдинский районный суд признал виновным местного жителя и лишил его автомобиля за неоднократное управление в нетрезвом виде.

В марте 2021 года суд приговорил жителя Тавды за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения к обязательным работам на срок 200 часов и лишению прав на два года. В октябре 2022 года тавдинец снова сел за руль своего автомобиля Mitsubishi Pajero в нетрезвом состоянии и был задержан сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Тавдинский районный суд назначил автомобилисту наказание в виде лишения свободы на 6 месяцев в колонии-поселении и права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года 1 месяц. За повторное совершение преступления суд постановил конфисковать автомобиль.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что в Сысертском районе в пользу государства конфисковали автомобиль у нетрезвого водителя.