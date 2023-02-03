В Свердловской области будут судить курьера-мошенника, собиравшего у пенсионерок деньги

Пенсионерок обманули по схеме "родственник попал в ДТП". Фото: Алексей Кунилов

Красноуфимская межрайонная прокуратура вынесла обвинительное заключение местному жителю за мошенничество в крупном размере. Мужчина работал курьером у аферистов, которые обманывали пенсионеров по схеме "родственник попал в ДТП", сообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.

Как выяснило следствие, в ноябре 2022 года на сотовый телефон обвиняемого пришло сообщение от неизвестного абонента с предложением о возможности подработать. Суть заработка заключалась в том, чтобы выезжать по заданным адресам в качестве курьера, забирать пакеты с деньгами и переводить средства на банковский счет, указанный "работодателем". При этом нужно было соблюдать конспирацию: носить неприметную одежду и медицинскую маску. Себе курьер мог оставить 10 % от суммы в качестве вознаграждения.

Таким образом за месяц по схеме "родственник попал в ДТП" были обмануты 3 пенсионерки. Поверив мошенникам, они лишились средств на общую сумму в 640 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Красноуфимский районный суд.

Ранее сообщалось о том, что в Нижнем Тагиле задержали мошенника, похитившего около миллиона рублей у пенсионеров.