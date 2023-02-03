Темы дня

Общество / Суды и криминал
3 февраля 2023, 15:06

Житель Асбеста пойдет под суд за покушение на сбыт крупной партии наркотиков

Материалы уголовного дела

Уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд. Фото: Алексей Кунилов

Прокуратура Свердловской области направила на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении жителя Асбеста. Он обвиняется в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, мужчина 1988 года рождения приобрел у неустановленного лица синтетический наркотик массой больше 10,9 килограмма. Вещество было расфасовано в 5 полимерных ваккумных упаковок, которые он положил в машину марки Infiniti FX‑37. На этом автомобиле обвиняемый прибыл в свердловский поселок городского типа Пышма, где в кафе пытался продать 0,18 граммов наркотика, спрятанного в обрывок газеты.

Однако довести задуманное до конца у мужчины не получилось, возле кафе его задержали сотрудники полиции. Они осмотрели автомобиль обвиняемого и обнаружили в нем оставшуюся партию вещества. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Екатеринбурге был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков и оружия.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.02.2023, 18:33 / Общество
В Слободо-Туринском районе открыли четвертый ФАП после капремонта
03.02.2023, 17:32 / Общество
В Свердловской области на четыре дня объявлена первая степень опасности по смогу
03.02.2023, 16:52 / Экономика
Свердловская область получит дополнительно полмиллиарда рублей федеральной поддержки на развитие туризма
03.02.2023, 16:40 / Общество
Минприроды запретило проводить автогонки на водоеме Среднего Урала
03.02.2023, 16:23 / Культура
В честь своего 80-летия Свердловская киностудия откроет историческую выставку