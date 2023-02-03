Житель Асбеста пойдет под суд за покушение на сбыт крупной партии наркотиков

Уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд. Фото: Алексей Кунилов

Прокуратура Свердловской области направила на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении жителя Асбеста. Он обвиняется в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, мужчина 1988 года рождения приобрел у неустановленного лица синтетический наркотик массой больше 10,9 килограмма. Вещество было расфасовано в 5 полимерных ваккумных упаковок, которые он положил в машину марки Infiniti FX‑37. На этом автомобиле обвиняемый прибыл в свердловский поселок городского типа Пышма, где в кафе пытался продать 0,18 граммов наркотика, спрятанного в обрывок газеты.

Однако довести задуманное до конца у мужчины не получилось, возле кафе его задержали сотрудники полиции. Они осмотрели автомобиль обвиняемого и обнаружили в нем оставшуюся партию вещества. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Екатеринбурге был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков и оружия.