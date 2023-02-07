Житель Нижнего Тагила осужден за реабилитацию нацизма

Обвиняемый в реабилитации нацизма оштрафован на 100 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский областной суд вынес приговор по делу о реабилитации нацизма. Виновным признан житель Нижнего Тагила Роман Рогозин 1987 года рождения.

Мужчина приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей, с рассрочкой оплаты на 10 месяцев, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

По данным следствия, Роман Рогозин разместил в соцсети комментарий, в котором одобрял преступления фашистской Германии во время Второй мировой войны, а также отрицал факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала.

"В результате умышленных действий злоумышленника нарушены моральные нормы по сохранению исторической памяти народов мира о фактах совершения в годы Второй мировой войны международно-правовых преступлений против мира и безопасности человечества нацистами", — уточнили информацию в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В октябре 1946 года Международный военный трибунал установил, что Вторую мировую войну развязала гитлеровская Германия. Нацисты создавали концентрационные лагеря. В самом крупном из них — Освенциме — с мая 1940 по декабрь 1943 года было истреблено 2,5 миллиона человек, больше 500 тысяч погибли от голода и болезней.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.

Ранее в Свердловской области отметили 79-летие со дня снятия фашистской блокады Ленинграда.