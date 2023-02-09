Льгота родом из ССС

Фото: Павел Ворожцов

Авария на Чернобыльской АЭС – одна из крупнейших техногенных катастроф в истории. Всем, кто участвовал в ликвидации последствий аварии или проживал на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению, гарантировано возмещение государством вреда, причиненного здоровью и имуществу. Но случается, что иногда за эти гарантии приходится бороться.

Право гражданина, а также членов его семьи на социальную поддержку подтверждается удостоверением участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В Госюрбюро обратилась женщина с просьбой посодействовать ей в оформлении удостоверения вдовы ликвидатора аварии. По ее словам, они с супругом проживали на Украине, где он скончался в 2012 году. Причиной смерти явилось заболевание, связанное с выполнением обязанностей военнослужащего по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 2019 году вдова, эвакуированная на Средний Урал из Донецкой Народной Республики, получила гражданство Российской Федерации.

В июне 2022 года она обратилась в управление социальной политики по месту жительства с заявлением об оформлении удостоверения ей как вдове участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, однако получила отказ со ссылкой на то, что умерший супруг не являлся российским гражданином.

Юрист Госюрбюро составил исковое заявление в суд о признании права на получение удостоверения и признании незаконным отказа в его выдаче. Кроме того, юрист взялся представлять интересы женщины в суде.

Необходимым условием отнесения супруга истицы к категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, является документальное подтверждение обстоятельств выполнения им в 1986–1987 годах работ по ликвидации последствий аварии.

В ходе рассмотрения дела судом были исследованы и установлены следующие обстоятельства:

истец с 2001 по 2012 год состояла в законном браке с умершим;

супруг истицы участвовал в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986–1987 годах и имеет право на льготы, установленные советским правительством, о чем есть соответствующая запись в его военном билете;

в 1991 году мужчине выдано удостоверение, подтверждающее право на льготы лицам, принимавшим участие в работах по ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС;

истцом на территории Украины получена справка о признании ее вдовой участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;

истец с 2019 года является гражданкой Российской Федерации.

Суд отметил, что доводы ответчика о невозможности оформления удостоверения вдовы участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС без документа, содержащего указание на гражданство Российской Федерации супруга истца, являются неправомерными и не соответствующими фактическим обстоятельствам дела.

Действующее законодательство не содержит нормы, прекращающей действие ранее выданных удостоверений участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Не предусмотрена законом и обязанность граждан, имеющих такие удостоверения, повторно подтверждать свой статус и право на льготы и компенсации, предоставляя иные документы.

В итоге суд удовлетворил исковые требования: действия управления социальной политики признаны незаконными, на него возложена обязанность выдать истцу удостоверение вдовы участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА Законом Свердловской области № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области» с апреля 2022 года право на получение бесплатной юридической помощи распространяется на эвакуированных из ДНР и ЛНР граждан, беженцев, переселенцев и членов их семей в виде: – правового консультирования в устной и письменной форме; – составления документов правового характера; – представления интересов суде, государственных и муниципальных органах. Конституцией Российской Федерации установлено, что Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, что каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, – система, обеспечивающая социальные гарантии. Меры социальной поддержки, предусмотренные Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее – Закон РФ от 15.05.1991 г. № 1244–1), также гарантируются пострадавшим от катастрофы гражданам и участникам ликвидации ее последствий, переселившимся с территории Украины, Республики Беларусь и других государств на территорию Российской Федерации для постоянного проживания. В рассматриваемом случае удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС выдано супругу заявителя в апреле 1991 года не в соответствии с Законом РФ от 15.05.1991 г. № 1244–1, а на основании постановления Совмина СССР, ВЦСПС от 31.03.1990 № 325 «О мерах по улучшению медицинского обслуживания и социального обеспечения лиц, принимавших участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС». Указанное удостоверение признано судом документом союзного образца, не утратившим силу до настоящего времени. Ольга БЕЛОНОЖКИНА, директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, кандидат юридических наук.

Более 80 процентов заявлений, направленных юристами Госюрбюро в суд, получают удовлетворение. Информацию о перечне лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и вопросам, по которым она может быть предоставлена, можно получить на сайте департамента по обеспечению деятельности мировых судей в Свердловской области: svd.msudrf.ru и Госюрбюро: gubso.ru. Офис Госюрбюро в Екатеринбурге расположен по адресу: ул. Малышева, 101, каб. 125, 126, 135 а. Телефон 8 (343) 227–31–99.